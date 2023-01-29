47-річний англійський фахівець скористався невеличкою паузою в АПЛ та повів своїх підопічних на військову базу, розташовану неподалік міста Лісс у Хемпширі, повідомляє The Sun.

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У казармах гравці не тренувались. Поттер підготував для них завдання на інтелект, щоб змусити їх думати і працювати у команді. Також це один із елементів адаптації низки новачків, зокрема й Михайла Мудрика. Можливо, це й допоможе "синім" наблизитись до зони єврокубків, адже зараз вони йдуть лише 10-ми в АПЛ.

Зауважимо, що Грем вдається до нетипових методів роботи не вперше. Протягом 2011-2018 років, коли тренував шведський Естерсунд, він змушував гравців ставити балет, писати театральні вистави про вікінгів та виконувати фольклорні пісні у реп-стилі.

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