"Мудрик тихий, але рішучий, дуже зосереджений, дуже амбітний та дуже працьовитий. Він хоче досягти успіху, у нього хороші наміри.

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Михайло молодий, тому є аспекти гри, у яких він може вдосконалюватися. Він тут, щоб зробити це.

Нічого не поробиш із шумом навколо нього, потрібно прийняти це. Зараз це все про фокус на тому, щоб допомогти йому адаптуватися та не створювати великий тиск.

Не важливо, що написано на ціннику. Важливо те, як людині, яка переходить з одного чемпіонату в інший, допомогти зрозуміти нас як клуб. Якщо зробимо це добре, то на нас чекатиме великий успіх", – цитує Поттера офіційний сайт Челсі.

До слова, на передматчевій прес-конференції наставник заявив, що Мудрик не зіграє всі 90 хвилин, але матиме шанс дебютувати у дуелі з Ліверпулем.

Нагадаємо, поєдинок відбудеться вже сьогодні, 21 січня. Початок зустрічі о 14:30 за київським часом.

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