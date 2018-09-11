Тренер Чехії Яролім: З Україною ми грали на рівних, а Росія була сильнішою за нас на голову

Наставник збірної Чехії Карел Яролім прокоментував розгромну поразку в товариському поєдинку проти Росії (1:5).

"Відставка? Я не буду відповідати на це питання.

Ми зробили дуже грубі помилки в обороні, наслідком цього стали пропущені м'ячі. Я шкодую про цю поразку. В команді не знайшлося гравця, який міг би повести її за собою. У другому таймі наша команда повернулася в гру, але швидко втратила нитки гри і допустила таку поразку. Навіть поразка від України не так болісна для мене, як ця.

Росія несподівано розгромила Чехію

Проблем в команді немає. Просто збірна Росії грала дуже добре. Всі моменти, які були біля наших воріт, були використані нею на сто відсотків. З Україною ми грали на рівних, а Росія була на голову сильніше нас. У нашій грі було багато помилок, вирішення яких ми не знайшли", – цитує Яроліма видання sport-express.

Нагадаємо, Україна на виїзді перемогла збірну Чехії (2:1) у першому матчі Ліги націй.

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