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Тренер Чехії Яролім: Є ідея поставити проти збірної України гравців Славії, які нещодавно грали проти Динамо

20:23 200 Читать на русском
Тренер Чехії Яролім: Є ідея поставити проти збірної України гравців Славії, які нещодавно грали проти Динамо
Карел Яролім / fotbal.cz

Головний тренер Чехії Карел Яролім планує поставити гравців Славії на матч проти збірної України.

"В середині поля поставити гравців зі Славії, які нещодавно грали проти київського Динамо? Це варіант. Є у них енергетичний заряд, який добре б використовувати. Розглядаємо таку ідею.

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З Шиком є нюанси. Рома купила кілька гравців в міжсезоння. Я бачив їх матч в понеділок, Шик відіграв близько двадцяти хвилин і мав шанс відзначитися. На жаль, завадив воротар, а для Патріка цей гол був би важливий з психологічної точки зору.

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Інакше йому буде важко конкурувати з Джеко, який зараз грає на його позиції. Але йому всього 22 роки і він тільки набирається досвіду. У Патріка все попереду", – цитує Карела Яроліма Zbirna.com.

Ліга націй1 тур

Чехія - Україна: Четвер 06 вересня 2018

Чехія
до матчу
8
дн
:
23
год
:
47
хв
Україна
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Теги
Збірна України Чехія Чехія Чехія - Україна Карел Яролім Карел Яролім
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