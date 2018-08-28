Тренер Чехії Яролім: Є ідея поставити проти збірної України гравців Славії, які нещодавно грали проти Динамо

Головний тренер Чехії Карел Яролім планує поставити гравців Славії на матч проти збірної України.

"В середині поля поставити гравців зі Славії, які нещодавно грали проти київського Динамо? Це варіант. Є у них енергетичний заряд, який добре б використовувати. Розглядаємо таку ідею.

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З Шиком є нюанси. Рома купила кілька гравців в міжсезоння. Я бачив їх матч в понеділок, Шик відіграв близько двадцяти хвилин і мав шанс відзначитися. На жаль, завадив воротар, а для Патріка цей гол був би важливий з психологічної точки зору.

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Інакше йому буде важко конкурувати з Джеко, який зараз грає на його позиції. Але йому всього 22 роки і він тільки набирається досвіду. У Патріка все попереду", – цитує Карела Яроліма Zbirna.com.