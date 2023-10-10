Після 9 турів Жирона має у своєму активі 22 очки. Це – найкращий результат в історії скромного клубу. Вище за каталонців розташувався тільки Реал.

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"У чому секрет цієї Жирони? У тому, що всі гравці вірять в одну ідею. Мічел завжди пропонував один і той самий стиль гри відтоді, як він прийшов. Новачки команди відразу ж адаптувалися під його бачення. Крім того, я вважаю, що в нас зібрані чудові гравці в атаці й загалом у нас дуже збалансований склад.

Друге місце в турнірній таблиці – не випадковість. Ми граємо в дуже атакувальний футбол і розважаємо публіку. Нашим основним завданням на сезон є порятунок, але я вірю, що цей клуб, команда і склад готові боротися за великі досягнення. Ми здатні на це.

У Мічела і Пепа Гвардіоли багато спільного. Вважаю, що тепер, будучи частиною City Group, вони спілкуються більше, ніж раніше. Думаю, для Мічела Гвардіола є орієнтиром, він хоче практикувати ту саму гру, що й Пеп. Ми, звичайно, добре виступаємо, але не так здорово, як Ман Сіті. Проте Мічел веде команду до дуже чіткого стилю гри", – цитує Алейша Cadena SER.

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