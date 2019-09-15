Тренер Бурсаспору пояснив, чому Селезньов не виходить на футбольне поле

Коуч турецької команди Ялкін Кочушакавак розповів про проблеми новачка команди Євгена Селезньова.

За словами наставника Бурсаспору українець має певні проблеми з зайвою вагою. Кочушакавак підкреслив, що Євген робить все можливе, аби якнайшвидше вийти на футбольне поле і тренерський штаб всіляко йому у цьому допомагає. Тренер також відзначив запал і працелюбність, з якою екс-дніпрянин підходить до справи.

Селезньов підписав контракт з Бурсаспором

"На жаль, у Селезньова є трохи зайвої ваги. Він дуже старанно працює і хоче грати. У Малазі він не міг знайти можливості грати частіше, ймовірно, через ті ж проблеми. Ми намагаємося його якнайкраще підготувати", – цитує тренера Eldesmarque.com.

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Нагадаємо, на початку серпня Селезньов розірвав контракт з Малагою, а у вересні приєднався до Бурсаспору. Раніше в чемпіонаті Туреччини українець виступав за Карабюкспор і Акхісар Беледієспор. За півроку у Малазі Селезньов взяв участь лише в 12 матчах (2 – в основі), забитими м'ячами так і не відзначився.

Після трьох зіграних турів Бурсаспор йде на 6-му місці у Першій лізі чемпіонату Туреччини. Наступний матч команда проведе сьогодні, 15 вересня, проти Османліспору.

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