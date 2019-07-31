Тренер Будучності переконаний, що його команда не програє Зорі у матчі-відповіді кваліфікації Ліги Європи

Наставник чорногорців Бранко Брновіч поділився очікуваннями від повторної гри проти Зорі.

"Зараз у нас в команді хороша атмосфера. У першому матчі суперник забив два швидкі голи, що здивувало нас, і це позначилося на підсумковому результаті. Зоря – хороша команда, укомплектована кваліфікованими футболістами. Що стосується нас, то це був наш найгірший матч.

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Футболісти Зорі створювали нам проблеми, а ми не змогли впоратися з ними. Але впевнений, що завтра наша команда покаже свою найкращу гру. Переконаний, що завтра (1 серпня – прим.) ми не програємо. Потрібно забивати. Шанси на прохід є завжди. Важливо вірити в це", – цитує Брновіча офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, у першому матчі представник УПЛ переміг з рахунком 3:1.

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