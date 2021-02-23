Головний тренер Брюгге Рік Де Міл підбив підсумки матчу 27-го туру чемпіонату Бельгії та розповів про кадрову ситуацію команди перед вирішальним матчем з Динамо.

"Ми дуже задоволені нашим матчем. Ми знали, що Льовен – дуже хороша команда, з сильним захистом, з великою кількістю атакувальних талантів, які можуть вийти в небезпечну контратаку. Однак, ми добре розпочали, і вчасно забили голи. Це трохи полегшило завдання.

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Ми пішли на перерву з рахунком 2:0, а потім зіграли зріло. Хлопці не думали про Київ, і повністю зосередились на цьому матчі. Між досвідом та молодими талантами був ідеальний баланс, і це поєднання працювало дуже добре.

Деяким хворим покращало, але у інших все ще є симптоми коронавірусу. У вівторок вони знову будуть перевірені. У Ланга все ще є скарги, в той час як іншим, здається, стає краще. Можливо, нам доведеться грати цим же складом, але, як ви бачили, і цей склад дуже талановитий та готовий до напруженого тижня", – поділився Рік де Міл у коментарі офіційному сайту Брюгге.

Зазначимо, що Брюгге не зміг розраховувати на кількох лідерів команди у матчі з Динамо через коронавірус. Також, командою керував тренер молодіжки, оскільки наставник команди Філіп Клеман разом зі своїм тренерським штабом теж підхопив COVID-19.

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