Тренер Бетіса Сетьєн дав пораду Барселоні щодо Мессі

Головний тренер Бетіса Кіке Сетьєн порадив Барселоні не випускати форварда Ліонеля Мессі на матч із його командою в 12 турі Ла Ліги.

"Думаю, що Мессі треба почекати, я би не ризикував ним. Буде міжнародна пауза, і він матиме ще 2 додаткових тижні.

Вальверде пояснив, чому Мессі не зіграв проти Інтера

Будь-яке падіння може спровокувати серйозні проблеми, що матимуть наслідки. Барселона добре робить, немає потреби в ризику. Хоча я хотів би побачити його на полі, дивитись на його гру – справжнє задоволення.

Я готую команду до поєдинків проти Мілана та Барселони і ми спробуємо зіграти чудово та виграти обидва матчі", – цитує Сетьєна Marca.

Ліга чемпіонів: Барселона втратила перемогу над Інтером, проте першою вийшла у плей-офф турніру