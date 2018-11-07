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Тренер Бетіса Сетьєн дав пораду Барселоні щодо Мессі

17:54 540 Читать на русском
Тренер Бетіса Сетьєн дав пораду Барселоні щодо Мессі
Ліонель Мессі / ФК Барселона

Головний тренер Бетіса Кіке Сетьєн порадив Барселоні не випускати форварда Ліонеля Мессі на матч із його командою в 12 турі Ла Ліги.

"Думаю, що Мессі треба почекати, я би не ризикував ним. Буде міжнародна пауза, і він матиме ще 2 додаткових тижні.

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Будь-яке падіння може спровокувати серйозні проблеми, що матимуть наслідки. Барселона добре робить, немає потреби в ризику. Хоча я хотів би побачити його на полі, дивитись на його гру – справжнє задоволення.

Я готую команду до поєдинків проти Мілана та Барселони і ми спробуємо зіграти чудово та виграти обидва матчі", – цитує Сетьєна Marca.

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Теги
Іспанія Бетіс Бетіс Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона Кіке Сетьєн Кіке Сетьєн
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