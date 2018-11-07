Тренер Бетіса Сетьєн дав пораду Барселоні щодо Мессі

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Від ворога Ібри і хет-трика за Реал до екзотики з українцем – зліт і падіння великого ван дер Ваарта
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Динамо – Ренн: передматчева прес-конференція Олександра ХацкевичаЛіга Європи — 17:41 1023
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Шальке націлився на форварда Лілля Пепе: майбутнє Коноплянки в клубі під питанням, – Sport BildНімеччина — 16:43 1466
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Піваріч не зіграє з Ренном, захисник вже полетів у Хорватію, – ЗМІЛіга Європи — 15:31 2089
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Приватний літак, небажання платити податки та обдурений Реал – неймовірні подробиці трансферу Мбаппе в ПСЖФранція — 14:00 4332
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