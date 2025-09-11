У п'ятницю, 12 вересня, Бенфіка зіграє вдома з Санта-Кларою в матчі 5-го туру чемпіонату Португалії. Анатолій Трубін вийде на поле з перших хвилин.

Бенфіка виставила клаусулу Судакова – не 150 мільйонів, як у Шахтарі

"У Самуеля Соареша більше ігор у чемпіонаті, ніж у Трубіна? Вони нормально до цього ставляться. Найголовніше, що я знаю, що роблю. У нас не просто два хороших воротаря, у нас є три воротаря найвищого рівня. Я хочу, щоб вони завжди були готові грати. Саму зіграв останній матч, а завтра, можу сказати, Трубін вийде в стартовому складі", – цитує Лаже MaisFutebol.

Станом на сьогоднішній день "орли" провели в чемпіонаті 3 матчі. Трубін зіграв тільки в одному з них з тієї причини, що Бенфіка також брала участь у кваліфікації Ліги чемпіонів – Лаже проводив ротацію.

Щодо новачка Георгія Судакова тренер змовчав.

Судаков ніби народився заново: Бенфіка наважилася на революцію – нереальний трансфер з прицілом на ЛЧ