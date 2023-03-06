Головний тренер Бенфіки Рогер Шмідт вважає, що його команді зарано святкувати вихід в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, незважаючи на впевнену перемогу над Брюгге в першому матчі з рахунком 2:0.

Брюгге – Бенфіка – 0:2 – відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

"Ми зосереджені на виході до чвертьфіналу, що стане великим досягненням для Бенфіки. Ми повинні домогтися цього, адже цього ще не зроблено. Брюгге потрібно забивати мінімум двічі, щоб відігратися. Вони повинні атакувати. Подивимося, зроблять вони це з самого початку чи ні. Ми концентруємося на собі, тому що складно передбачити, як зіграє суперник. У нас є перевага, але ми не збираємося відсиджуватися в обороні.

Чи може Бенфіка виграти Лігу чемпіонів? У всіх учасників плей-оф є шанс на перемогу. Інша річ, що не у всіх команд однакова ймовірність зробити це. В одних команд більше шансів, в інших менше. У команд із меншим бюджетом менше шансів, а в команд із більшим бюджетом більше можливостей. Я змушений проговорювати очевидні речі. Але, звичайно, у футболі немає нічого неможливого", – наводить Mais Futebol слова Шмідта.

Брюгге без Яремчука вдома поступився Бенфіці – арбітр скасував два голи, екс-форвард Шахтаря став героєм