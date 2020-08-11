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Тренер Байєра "продав" Хаверца середняку Ередивізі – нідерландці з радістю прийняли подарунок

11:59 - Читать на русском
Тренер Байєра "продав" Хаверца середняку Ередивізі – нідерландці з радістю прийняли подарунок
Кай Хаверц / Getty Images

Наставник Байєра Петер Бос жартома відповів на чергові розпитування журналістів про майбутнє хавбека Кая Хаверца.

"Так, я можу ексклюзивно оголосити, що він гратиме в Хераклесі з Алмело", – цитує Боса Goal.

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Фахівець згадав клуб Ередивізі, який очолював у 2010-2013 роках. Хераклес вирішив підтримати жарт Боса і опублікував у своєму Twitter заяву з привітанням Хаверца у команді. Звичайно, восьма команда чемпіонату Нідерландів не може дозволити собі трансфер 80-мільйонної зірки Байєра, але розважити публіку вдалося.

Нагадаємо, основним претендентом на Кая Хаверца вважається Челсі. Контракт німця з Байєром розрахований до літа 2022 року.

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Байєр Байєр Німеччина Петер Петер Бос Хераклес Хераклес Кай Кай Хаверц
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