Тренер Байєра "продав" Хаверца середняку Ередивізі – нідерландці з радістю прийняли подарунок

"Так, я можу ексклюзивно оголосити, що він гратиме в Хераклесі з Алмело", – цитує Боса Goal.

Сестра Хаверца підтвердила трансфер хавбека в Челсі

Фахівець згадав клуб Ередивізі, який очолював у 2010-2013 роках. Хераклес вирішив підтримати жарт Боса і опублікував у своєму Twitter заяву з привітанням Хаверца у команді. Звичайно, восьма команда чемпіонату Нідерландів не може дозволити собі трансфер 80-мільйонної зірки Байєра, але розважити публіку вдалося.

Нагадаємо, основним претендентом на Кая Хаверца вважається Челсі. Контракт німця з Байєром розрахований до літа 2022 року.

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