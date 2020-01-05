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Тренер Баварії Флік відповів на чутки про можливий перехід Алаби у Челсі

19:41 304 Читать на русском
Тренер Баварії Флік відповів на чутки про можливий перехід Алаби у Челсі
Девід Алаба / Kicker

Наставник Баварії Ханс-Дітер Флік прокоментував інформацію про можливий переїзд Девіда Алаби на Туманний Альбіон.

"Він не продається. Алаба добре тренується під час перерви у чемпіонаті Німеччини. Він нічого не говорив про бажання покинути Баварію.

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Алаба дуже добре зараз виступає на позиції центрального захисника. Він показав, що може керувати командою. Ця якість важлива для того, хто повинен бути босом оборони", – цитує Фліка The Independent.

Нагадаємо, нещодавно з'явилася інформація, що Челсі готовий викласти за гравця збірної Австрії 60 млн фунтів. Лондонці сподіваються, що Алаба захоче спробувати себе в іншому чемпіонаті після 10 років у Бундеслізі.

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