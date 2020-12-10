Скандал навколо поєдинку ПСЖ – Башакшехір не вщухає вже третій день поспіль.

Румунське телебачення дослідило перші миттєвості скандального матчу 6-го туру. Зокрема, на відеозаписах чути наступне: "У моїй країні румунів називають "циганами", але я не можу назвати їх "циганами". За інформацією Digisport, ці слова належать головному тренеру Істанбула Окану Буруку.

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Наставник, а також його асистент П'єр Вебо разом з кількома членами штабу від початку матчу кричали на головного суддю Овідіу Хацегана і резервного арбітра Себастьяна Колтеску. З лавки Істанбула було чутно крики на адресу арбітрів: "Ви ще приїдете в Туреччину!"

Опісля, Хацеган дав "гірчичника" Такдеміру, на що тренери Башакшехіра знову дуже емоційно відреагували: "Це перший фол, ей! Перший! Про що ви думаєте? Що це? Це хіба баскетбол? Як в баскетболі – перший командний фол? Ми граємо дуже чисто. Це тактика. Він не румун, він не румун. Ви ще приїдете в Туреччину!"

У цей момент Колтеску сказав до Хацегана: "Я вже тобі говорив, що він дуже погано поводиться. Ові, він погано поводиться". Найімовірніше, ці слова стосувались Вебо, якого резервний арбітр пізніше назвав "чорним", що спричинило скандал.

Рефері звинуватили у расизмі і головний тренер Башакшехіра вирішив забрати свою команду з поля. Матч дограли 9 грудня – ПСЖ розгромив турків з рахунком 5:1.

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