Флік зізнався, що друга зустріч з Інтером (3:4 дод.час) у півфіналі Ліги чемпіонів його сильно розчарувала. За словами німецького фахівця, це викликано не грою його команди, а тим, як у поєдинку відпрацювала бригада арбітрів на чолі з поляком Шимоном Марчиняком.

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"Я розчарований, але не гравцями чи їхньою грою. Вони показали все, що є. Ми вибули, але наступного року спробуємо знову і постараємося зробити весь клуб і вболівальників щасливими.

Інтер є класною командою. Вони дуже добре захищаються і мають хороших нападників. У них чудові автоматичні механізми. Я не хочу занадто багато говорити про суддю, але думаю, що кожне рішення 50 на 50, яке він ухвалював, було на їхню користь.

Але це футбол. Це потрібно прийняти. Я дуже пишаюся своєю командою. Іноді ви думаєте, що деякі рішення судді несправедливі. Однак це потрібно прийняти і почати все заново в наступному сезоні.

Перемога в Лізі чемпіонів – одна з наших цілей, і ми хочемо порадувати наших уболівальників. Вони дуже добре нас підтримували. Ми повернемося наступного сезону", – цитує Фліка Marca.

У фіналі Ліги чемпіонів міланський Інтер зіграє або з Арсеналом, або з ПСЖ, які свій матч-відповідь півфіналу проведуть 7 травня в Парижі. У першій грі в Лондоні з рахунком 1:0 перемогла французька команда.

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