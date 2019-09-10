Тренер Азербайджану поділився емоціями від сенсаційної нічиєї з Хорватією

Головний тренер збірної Азербайджану Нікола Юрчевіч підвів підсумки відбіркового матчу Євро-2020 з Хорватією (1:1).

"Я надзвичайно щасливий від результату і нашої гри. Пишаюся своїми хлопцями. Ми грали проти віце-чемпіонів світу у складі яких – найкращі футболісти світу. Хорватія грала в чесний футбол, з чим я її вітаю. Звичайно, особливої ​​вдячності заслуговують наші вболівальники. У другому таймі у нас була незабутня підтримка.

Я сам хорват, зазвичай моє серце б'ється з Хорватією. Але сьогодні я всім серцем був азербайджанцем, і моє серце билося з Азербайджаном. Всі ми заслужили такий результат. Останнім часом у нас були хороші ігри, але результат виходив невдалим. Сьогодні ми досягли позитивного результату.

Хорватія – Азербайджан – 2:1 – відео голів та огляд матчу

З Угорщиною та Словаччиною в Баку ми зіграли слабо. На те є кілька причин, але головна – це слабка фізична підготовка гравців у червні. Ми не витримали фізично, і це позначилося на грі і результаті. Однак ми прогресуємо з кожною грою. Всі наші суперники – фаворити групи. В таких зустрічах потрібно, щоб 10 футболістів зіграли відмінно, а 11-й – приголомшливо. Сьогодні у нас був приголомшливий воротар. Так само має бути і в наступних матчах, тому що ми не фаворити.

Звичайно, ми хочемо, щоб наші футболісти грали не тільки серцем, а й з розумом. Ці два компоненти складно об'єднати. Я знаю хорватський менталітет і це дало мені перевагу", – розповів Юрчевіч порталу Azerisport.

Євро-2020, кваліфікація: Вербіч дублем приніс важливу перемогу Словенії, Кадар програв з Угорщиною, де Брюйне у вогні