"Для того, щоб належним чином оцінити силу Динамо, потрібно переглянути кілька їхніх матчів. Втім, на цьому етапі ви в будь-якому випадку гратимете проти сильного опонента.

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Зрозуміло, що в теперішніх умовах пандемії поїздка до Києва буде нетиповою. Це зовсім інша подорож, ніж поїздка під час відпустки. Коли ми їдемо на матчі європейських турнірів, то дотримуємося всіх правил карантину", – цитує 41-річного наставника Soccernews.nl.

Поєдинок Динамо – АЗ відбудеться 15 або 16 вересня у Києві. Переможець у раунді плей-офф зіграє проти сильнішого в парі Гент – Рапід Відень.

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