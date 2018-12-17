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Тренер Айнтрахта Хюттер: Добре пам'ятаю, як перемагав Шахтар з Янг Бойз

15:31 264 Читать на русском
Тренер Айнтрахта Хюттер: Добре пам'ятаю, як перемагав Шахтар з Янг Бойз
Адольф Хюттер / Фото: соцмережі

Наставник Айнтрахта Адольф Хюттер прокоментував майбутню зустріч із Шахтарем в 1/16 фіналу Ліги Європи.

"Шахтар – сильна команда. Вони чемпіони України та команда рівня Ліги Європи. Буде важко, але ми не повинні ховатися. Ми здатні зробити крок в наступний раунд.

Результати жеребкування 1/16 Ліги Європи 2018/19 – всі пари

Мені вдалося перемогти цю команду з Янг Бойз, добре пам'ятаю той матч. Шахтар грає у швидкий, технічний футбол. Думаю, шанси цієї пари 50 на 50.

З огляду на те, що Шахтар в цьому сезоні двічі грав з Хоффехаймом, ми зможемо зібрати достатньо інформації про цю команду", – цитує Хюттера офіційний сайт Айнтрахта.

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Теги
Шахтар Шахтар Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Ліга Європи Адольф Хюттер Адольф Хюттер
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