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Тренер Аякса закритий на карантин через контакт з хворим на коронавірус

11:55 175 Читать на русском
Тренер Аякса закритий на карантин через контакт з хворим на коронавірус
Тренерський штаб Аякса / фото з відкритих джерел

Асистент головного тренера Аякса Еріка Тен Хага Крістіан Поульсен відправився на карантин разом з ще двома співробітниками клубу.

Поульсен та ще два представники тренерського штабу Аякса спілкувались з датським екс-гравцем Томасом Каленбергом, у якого виявлено коронавірус, інформує Reuters.

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Через це тренерів амстердамського клубу закрили на карантин до 13 березня. Таким чином, вони пропустять матч проти Херенвена, який відбудеться 7 березня.

До слова, Поульсен за свою ігрову кар'єру встиг пограти за такі клуби як Ліверпуль, Ювентус та Аякс. Останнім клубом данця став Копенгаген.

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Крістіан Поульсен Крістіан Поульсен Аякс Аякс Нідерланди коронавірус
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