Тренер Аякса закритий на карантин через контакт з хворим на коронавірус

Асистент головного тренера Аякса Еріка Тен Хага Крістіан Поульсен відправився на карантин разом з ще двома співробітниками клубу.

Поульсен та ще два представники тренерського штабу Аякса спілкувались з датським екс-гравцем Томасом Каленбергом, у якого виявлено коронавірус, інформує Reuters.

"Руслан їздить лише на тренування, з дому не виходимо": дружина Маліновського – про ситуацію з коронавірусом в Італії

Через це тренерів амстердамського клубу закрили на карантин до 13 березня. Таким чином, вони пропустять матч проти Херенвена, який відбудеться 7 березня.

До слова, Поульсен за свою ігрову кар'єру встиг пограти за такі клуби як Ліверпуль, Ювентус та Аякс. Останнім клубом данця став Копенгаген.

Ліга Європи: Олімпіакос сенсаційно вибив Арсенал, Манчестер Юнайтед розгромив Брюгге, Аякс покинув турнір