Тренер Астани Бабаян: У нас була тотальна перевага, а Динамо створило 1-2 моменти

Тренер Астани Григорій Бабаян прокоментував поразку від Динамо у поєдинку 5 туру Ліги Європи 2018/19.

Нагадаємо, перемога над Астаною дозволила Динамо за тур до завершення групового турніру Ліги Європи гарантувати собі путівку до плей-офф з першого місця.

Астана – Динамо – відео гола та огляд матчу

"Ми провели дуже хороший матч, у нас була тотальна перевага. Ми створили велику кількість моментів, але на жаль не реалізували їх. Але на такому рівні потрібно обов'язково забивати. А у Динамо було 1-2 моменти, і вони своє реалізували. А ми своєю тотальною перевагою не скористалися. Але я думаю, що ми сьогодні, як мінімум, не заслуговували на поразку – повинні були, як мінімум, зіграти внічию.

Хоча хотіли, звичайно, виграти і з першого місця пройти далі. Але не вийшло, на жаль. Це футбол, нічого не зробиш. Зараз нам потрібно готуватися далі і сподіватися на те, що Яблонец сьогодні відбере очки у Ренна", – розповів Бабаян в ефірі телеканалу "Футбол 2".

Динамо дивом обіграло Астану на виїзді та достроково вийшло у плей-офф Ліги Європи з першого місця