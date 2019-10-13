Тренер Аргентини розповів, коли Мессі та Агуеро повернуться у збірну

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні запевнив, що зіркові нападники "альбіселесте" Ліонель Мессі та Серхіо Агуеро будуть викликані в команду на листопадовий матч проти Парагваю.

"Ніхто з них не призупиняв своїх виступів за збірну. Мессі лише недавно відновився після травми, а в Агуеро є проблеми зі здоров'ям, тому цього разу я їх не викликав.

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Не треба нічого вигадувати. Звісно, Мессі та Агуеро будуть у збірній Аргентини в наступному місяці", – цитує Скалоні goal.com.

Нагадаємо, збірна Аргентини зіграла товариський матч проти Німеччини, в якому змогла уникнути поразки завдяки голу Лукаса Окампоса наприкінці гри.

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