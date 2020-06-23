toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
ДИНАМО - КОЛОС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - БЕРНЛІ

Тренер Альбасете вважає, що Зозуля є жертвою іспанських суддів – 1 фол за 233 хвилини

18:42 - Читать на русском
Тренер Альбасете вважає, що Зозуля є жертвою іспанських суддів – 1 фол за 233 хвилини
Роман Зозуля / Сайт Альбасете

Наставник Альбасете Лукас Алькарас порадив форварду Роману Зозулі бути готовим до упередженого ставлення арбітрів.

"Я працюю з Зозулею, щоб він розумів, що вони не зафіксують на ньому жодного фолу. Після поверення він зіграв 233 хвилини і попри те, що він є форвардом, який весь час бореться, на ньому зафіксували лише один фол.

Зозуля з Альбасете драматично не втримав перемогу в грі проти борця за вихід в еліту – українець знову один з найгірших

Статистично це виглядає неможливим. Я працюю з ним, щоб змусити його усвідомити – ніхто його не шкодуватиме, краще прийти до реальності", – цитує Алькараса офіційний сайт Альбасете.

Додамо, що Зозуля майже не заробляє фолів, натомість іспанські арбітри часто карають нападника жовтими картками. Українець у останньому матчі проти Уески (2:2) отримав свій восьмий "гірчичник" за сезон – лише двоє гравців Альбасете попереджались частіше.

Зінченко "поскаржився" на капітана Ман Сіті, а британські ЗМІ не подарували українцю хороші оцінки за матч з Бернлі

blog_ava
Динамо – Колос: Де Пена шокований суддівством Бойка
06:00
5450
Теги
Іспанія Українці за кордоном Арбітри Роман Роман Зозуля Лукас Лукас Алькарас Альбасете Альбасете
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
хв
Леванте
20:30
Атлетіко
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук