Тренер Альбасете вважає, що Зозуля є жертвою іспанських суддів – 1 фол за 233 хвилини

Наставник Альбасете Лукас Алькарас порадив форварду Роману Зозулі бути готовим до упередженого ставлення арбітрів.

"Я працюю з Зозулею, щоб він розумів, що вони не зафіксують на ньому жодного фолу. Після поверення він зіграв 233 хвилини і попри те, що він є форвардом, який весь час бореться, на ньому зафіксували лише один фол.

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Статистично це виглядає неможливим. Я працюю з ним, щоб змусити його усвідомити – ніхто його не шкодуватиме, краще прийти до реальності", – цитує Алькараса офіційний сайт Альбасете.

Додамо, що Зозуля майже не заробляє фолів, натомість іспанські арбітри часто карають нападника жовтими картками. Українець у останньому матчі проти Уески (2:2) отримав свій восьмий "гірчичник" за сезон – лише двоє гравців Альбасете попереджались частіше.

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