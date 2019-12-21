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Тренер Альбасете оцінив психічний стан Зозулі після "нацистського скандалу"

11:34 31 Читать на русском
Тренер Альбасете оцінив психічний стан Зозулі після "нацистського скандалу"
Луїс Мігель Раміс / AS

Головний тренер Альбасете Луїс Мігель Раміс вважає, що образи з боку фанатів Райо Вальєкано не вплинуть на гру Романа Зозулі.

"Зозуля в порядку. Це те, що потрібно пережити вдома з дітьми. Я бачу, що він – голодний до гри та хоче допомогти команді. Я не помітив у ньому якихось ознак слабкості чи емоційного занепаду.

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Він не змінився, можливо, став ще сильнішим після цих подій", – розповів Раміс на прес-конференції перед матчем проти Ельче.

Відзначимо, що останній матч у 2019 році Альбасете проведе у новій формі.

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Теги
Зозуля скандал Райо Вальєкано Альбасете Альбасете Роман Зозуля Роман Зозуля Іспанія
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