Головний тренер Аль-Шабаба Фатіх Терім виключив воротаря Абдуллу Аль-Маюфа із сьогоднішнього гостьового матчу проти Аль-Фатеха, інформує Твіттер Shabab1World. Про причини такого рішення не розголошується.

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Нагадаємо, що раніше Терім проводив ротацію воротарів: у деяких матчах грав Аль-Маюф, а в деяких – Георгій Бущан. Українець не завжди потрапляв у заявку своєї команди через ліміт на легіонерів.

Матч Аль-Фатех – Аль-Шабаб відбудеться сьогодні о 21:00 за Києвом. Ймовірно, Бущан з'явиться у стартовому складі.

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