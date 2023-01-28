Тренер Аль-Насра заявив, що Роналду повернеться у Європу
Наставник клубу з Саудівської Аравії Руді Гарсія висловився про майбутнє Кріштіану Роналду.
Португалець, якому 5 лютого виповниться 38 років, має контракт з Аль-Насром до літа 2025 року. Руді Гарсія припускає, що на цьому Кріш не зупиниться.
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"Він – один із найкращих гравців світу. Він не завершить кар'єру в Аль-Насрі, а повернеться в Європу", – наводить слова наставника talkSPORT.
Зауважимо, Роналду провів за новий колектив вже два поєдинки – по одному в чемпіонаті та суперкубку, але результативними діями поки відзначитись не встиг.
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