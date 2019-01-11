Тренер Акхісара: Я б дозволив Селезньову перейти в Галатасарай

Головний тренер Акхісара Чихат Арслан розповів, чому екс-гравець клубу Євген Селезньов втратив місце в основному складі.

"Ще коли мене не було в команді, Селезньов отримав серйозну пропозицію від великого клубу в останній день трансферного вікна. Він хотів піти і страждав через те, що перехід не відбувся. Можливо, Галатасарай був командою його мрії.

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Повернутися було важко. Імовірно, це був посттравматичний ефект. Ми намагалися дати йому впевненості, але йому не вдавалося вийти на свій рівень гри. Можливо, той факт, що йому не дозволили перейти в інший клуб, міг зламати його психологічно. Це був ключовий момент.

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Якби я в той момент працював у клубі, я б дозволив йому піти. Адже у кожного є своя мрія. Ми могли б замінити його іншим гравцем", – цитує Арслана sahadaspor.com.