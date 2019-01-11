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Тренер Акхісара: Я б дозволив Селезньову перейти в Галатасарай

16:26 1 Читать на русском
Тренер Акхісара: Я б дозволив Селезньову перейти в Галатасарай
Євген Селезньов / фото із соцмереж

Головний тренер Акхісара Чихат Арслан розповів, чому екс-гравець клубу Євген Селезньов втратив місце в основному складі.

"Ще коли мене не було в команді, Селезньов отримав серйозну пропозицію від великого клубу в останній день трансферного вікна. Він хотів піти і страждав через те, що перехід не відбувся. Можливо, Галатасарай був командою його мрії.

"Я завжди помирав на полі за команду", – Селезньов зворушливо попрощався з Акхісаром

Повернутися було важко. Імовірно, це був посттравматичний ефект. Ми намагалися дати йому впевненості, але йому не вдавалося вийти на свій рівень гри. Можливо, той факт, що йому не дозволили перейти в інший клуб, міг зламати його психологічно. Це був ключовий момент.

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Якби я в той момент працював у клубі, я б дозволив йому піти. Адже у кожного є своя мрія. Ми могли б замінити його іншим гравцем", – цитує Арслана sahadaspor.com.

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Євген Селезньов Євген Селезньов Іспанія Туреччина Акхісар Беледієспор Акхісар Беледієспор Українці за кордоном
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