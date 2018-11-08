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Тренер академії Динамо Вендлер: Ми хочемо грати у футбол Ліверпуля, Хоффенхайма, Борусії Д та Лейпцига

9 листопада 06:31 3 Читать на русском
Тренер академії Динамо Вендлер: Ми хочемо грати у футбол Ліверпуля, Хоффенхайма, Борусії Д та Лейпцига
Ромео Вендлер / фото із соцмереж

Екс-тренер Хоффенхайма та старший тренер в академії Динамо Ромео Вендлер розповів про особливості підготовки киян.

"У Хоффенхаймі ми працювали з цією філософією – швидкий перехід з оборони в атаку і навпаки. Ми хочемо грати в інтенсивний футбол, з пристрастю. Це те, що я люблю. Це футбол Ліверпуля, Хоффенхайма, Борусії Дортмунд та Лейпцига. В такий футбол ми хочемо грати тут у Динамо.

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Мої попередники, іспанські тренери, робили ставку на володіння м’ячем. Ми ж хочемо грати у швидкий футбол з контратаками. Ми намагаємось грати, як перша команда. Але немає значення, чи ви граєте 4-2-3-1 чи 4-1-4-1. Набагато важливіше показувати якісний атакувальний футбол з великою кількістю голів", – сказав Вендлер в ефірі FootballHub.

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Ромео Вендлер Ромео Вендлер Динамо Динамо
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