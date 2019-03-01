Тремулінас: У матчі проти Шахтаря розірвав меніск, мені сказали, що в коліні більше немає хряща

Колишній захисник Динамо Бенуа Тремулінас розповів, через що завершив професіональну кар'єру.

"Це травма, яка мене турбувала протягом довгого часу. Мені вдавалося впродовж 5-6 років зберігати коліно здоровим завдяки спеціальній фізіотерапії.

Екс-захисник Динамо Тремулінас завершив кар'єру – він не грав останні 3 роки

Але в Севільї була висока інтенсивність тренувань, моє коліно почало здавати. У півфіналі Ліги Європи проти Шахтаря, 5 травня 2016-го року, я розірвав меніск на лівій нозі.

Після цього було три операції. Мені сказали, що в коліні більше немає хряща, було дуже болісно, коли кістка торкалася кістки", – передає слова Тремулінаса Sud Ouest.

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Нагадаємо, французький захисник виступав за Динамо впродовж 2010-2013 років, останнім клубом Тремулінаса була іспанська Севілья.