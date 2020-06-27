"Треба їхати у тривале турне": голкіпер Карпат занепокоєний відсутністю часу на підготовку до матчів УПЛ

Воротар Карпат Олег Кудрик висловився щодо насиченої кінцівки чемпіонату України для "зелено-білих".

"Упевнений, що нас очікує хороша зустріч зі Львовом, адже дербі – це завжди напруга. Буде багато боротьби і емоцій. Ми посилено готуємося до матчу, зрештою, на полі все буде видно.

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Чи допоможе нам те, що зустріч проти Олімпіка перенесли? Матч покаже, але, думаю, не зайвим було б отримати більше часу на підготовку. Проте є й інша сторона медалі. Зрозуміло, що нам буде вкрай важко провести дев'ять турів за майже три тижні. Однак іншого виходу немає, тому треба їхати у тривале турне і грати.

Звичайно, з уболівальниками виступати завжди приємніше. Тим більше, що у нас неперевершені фанати, які нас завжди підтримують, нам буде дуже їх не вистачати", – сказав Кудрик у коментарі офіційному сайту Карпат.

Нагадаємо, після виходу з карантину "зелено-білі" не провели поки жодного матчу через спалах коронавірусу у таборі львівського клубу. Перший поєдинок після довгої паузи відбудеться вже сьогодні, 27 червня, проти Львова. "Міське" дербі розпочнеться о 17:00 на нейтральному стадіоні, у Луцьку.

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