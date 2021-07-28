"Треба взагалі забороняти займатися футболом тим, хто так чинить": Красніков – про демарш Альянса після першого туру
Президент Металіста Євген Красніков обурений рішенням Альянса знятися з поточного розіграшу Першої ліги.
– Як вам новина про зняття Альянса і, як наслідок, мінус 3 очки для Металіста.
– А я що знаю, до чого тут я.
– Результат матчу з Альянсом не враховано, оскільки команда не проведе 50% матчів. Виходить, Металіст проведе на 1 матч більше, ніж інші клуби. Це не проблема?
– Нормально. Це форс-мажор. Хто ж знав, що Альянс буде зніматися після 1-го туру. А що робити? Будемо грати, нічого страшного.
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– Що потрібно зробити, щоб уникнути схожих ситуацій в майбутньому? Можливо, треба зобов'язати клуби в ході атестації надавати гарантії, що вони дограють до кінця сезону?
– Крім гарантій, треба взагалі забороняти займатися футболом тим, хто так чинить. Щоб іншим не було повадно. Це ж скільки зараз людей без роботи залишиться. Треба до цього серйозно підходити, тому що сьогодні хочу, а завтра не хочу... А це футбольний клуб, Перша ліга – серйозний чемпіонат. Захотів – граю, хочу – знімаюся. Треба, щоб клуби не пропадали.
– А штрафи після зняття?
– А кого штрафувати, якщо вони не будуть займатися футболом? – розповів Красніков у коментарі Тribuna.
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