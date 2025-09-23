Реал другий рік поспіль бойкотував церемонію нагородження "Золотого м'яча". Все почалося рік тому, коли "бланкос" не погодилися з результатами голосування, за підсумками якого приз дістався Родрі, а не Вінісіусу Жуніору.

Цього разу за "Золотий м'яч" боролися форвард ПСЖ Усман Дембеле і вінгер Барселони Ламін Ямаль.

"Нехай роблять, що хочуть. Ми дбаємо про Барселону. З поваги до номінантів на приз і організаторів ми будемо відвідувати церемонії.

Це те, як ми розуміємо спорт. Можна виграти, можна програти. Потрібно вміти програвати. Нам щастить, що ми багато виграємо і мало програємо", – заявив Лапорта в ефірі Catalunya Radio.

