"Треба вміти програвати": Лапорта "вколов" Реал – мадридці бойкотували церемонію "Золотого м'яча"
Президент Барселони Жоан Лапорта прокоментував бойкот Реалом "Золотого м'яча".
Реал другий рік поспіль бойкотував церемонію нагородження "Золотого м'яча". Все почалося рік тому, коли "бланкос" не погодилися з результатами голосування, за підсумками якого приз дістався Родрі, а не Вінісіусу Жуніору.
"Божий план ідеальний": Ямаль відреагував на результати голосування "Золотого м'яча" – він звернувся до Дембеле
Цього разу за "Золотий м'яч" боролися форвард ПСЖ Усман Дембеле і вінгер Барселони Ламін Ямаль.
"Нехай роблять, що хочуть. Ми дбаємо про Барселону. З поваги до номінантів на приз і організаторів ми будемо відвідувати церемонії.
Це те, як ми розуміємо спорт. Можна виграти, можна програти. Потрібно вміти програвати. Нам щастить, що ми багато виграємо і мало програємо", – заявив Лапорта в ефірі Catalunya Radio.
"Золотий м'яч-2025": онлайн-трансляція церемонії нагородження – як це було