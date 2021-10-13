"У роздягальні всі сидять засмучені, результат негативний. Але ми однаково знали, що у Боснії буде лобова гра. Ще фіни з Боснією будуть грати. Я хлопцям відразу подякував і сказав, що попереду ще один матч.

Україна – Боснія і Герцеговина – відео голів

Ви ж бачите – треба вирішувати свої моменти, щоб грати на такому рівні. Не заб'єш ти, то заб'ють тобі. Я вже поговорив з хлопцями про пропущений гол. Глибоко сіли, Матвієнко і Соболь грали з великими проміжками. Усі підсіли ще в перерві. Ярмоленко мені говорив, що тяжко. Ці заміни не були спланованими. У мене до хлопців нема жодних претензій. Я бачив, що Шапаренку дуже тяжко, але він молодець. Стільки зіграв, з Фінляндією добре виступив. Він же не залізний. Вийшло двоє опорних, і просування не було. Думав зробити 4-4-2, а потім вирішив, що хлопці й так втомилися. Забарний, Кривцов... Не хотіли у Львові програти. Ми ще в перерві говорили, що треба вище зустрічати і не сідати. Ви бачили, яка подача пішла. Сидорчук побіг у фланг. У мене ще був Харатін, але що зараз казати.

Шовковський разом з Анненковим працюють. Ще є Авраам Кампомар, який раніше підходив і просив міняти Шапаренка. Але ж у нас немає такого креативного гравця. Ми ж зовсім сядемо із Сидорчуком і Степаненком. 62-а хвилина – це зарано. Рішення ухвалювали колективно. Чому не випускав форвардів? Це моє рішення. Я випускав Довбика в Гельсінкі, але тут вирішив так. Суто моє рішення, інтуїтивне. Цього разу понадіявся на Сікана.

Дякую усім за підтримку, ще будемо грати. Я вперше грав за такої підтримки, ще такого не бачив. У місті, на тренуваннях люди підходили, щоб подякувати. Вибачте, що не виграли", – сказав Петраков у коментарі каналу "Футбол".

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