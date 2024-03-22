"Вийшов важкий матч, бо суперник намагався нав'язати нам свою гру. Він виграв багато боротьби та підбирань. Не можна поступитися в цьому компоненті. Це був ключовий чинник із таким суперником і на такому полі. Такі матчі – це гарний досвід. Ми проявили характер і грали до кінця. Проте треба вигравати спокійніше.

Боснія і Герцеговина – Україна: визначився очевидний "Лев матчу"

Наскільки важливо грати ногами? Важливо. Ми намагаємося грати у сучасний футбол. Не перебільшувати з контролем м'яча біля своїх воріт, але і не бити м'яч вперед. Гра ногами для голкіпера зараз важлива.

Вболівальники? Ми завжди мали хорошу підтримку на будь-якому стадіоні. Це дає позитивні емоції та сили. Зовсім інша річ, коли скрізь заповнені гостьові сектори нашими вболівальниками", – сказав Лунін у коментарі "Суспільне Спорт".

Україна перемогла Боснію та прорвалася у фінал плей-офф за Євро-2024 – Яремчук зробив гол+пас на останніх хвилинах