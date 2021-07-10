"Я думаю, бразилець може підтримувати Аргентину, якщо ця команда грає проти Чилі. Але бразилець, який називає себе бразильцем, і вболіває за Аргентину в матчі проти Бразилії? Такого потрібно відправляти в психлікарню", – наводить слова Загалло Globo Esporte.

Аргентина – Бразилія: прогноз на фінал Копа Амеріка-2021

Раніше Неймар звернувся до таких уболівальників, підкресливши, що бразильці повинні підтримувати саме свою національну збірну та порадив "йти до дідька" у зворотньому випадку.

Фінал Кубка Америки-2021 між Аргентиною та Бразилією відбудеться вже завтра, 11 липня, початок о 03:00 за київським часом.

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