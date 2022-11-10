"Треба святкувати": коуч Брентфорда оцінив дебют Ярмолюка, який перевершив Зінченка й Миколенка
Головний тренер Брентфорда Томас Франк висловився щодо дебюту за першу команду українця Єгора Ярмолюка.
18-річний півзахисник з'явився на 72 хвилині поєдинку 1/16 фіналу Кубка англійської ліги у матчі з Джиллінгемом, який грає у четвертому за силою дивізіоні країни. Дебют Єгора за Брентфорд вийшов зі знаком мінус, адже команда поступилась у серії пенальті.
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"Це був хороший момент для нього. Я привітав його у роздягальні. Ми завжди щасливі у таких моментах, це треба святкувати. Він заслужив на дебют і, гадаю, зіграв чудово", – цитує наставника Томаса Франка сайт "бджіл".
Цікаво, що Ярмолюк став наймолодшим українським футболістом, який зіграв в Англії. Дебюти Віталія Миколенка та Олександра Зінченка відбулись пізніше.
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