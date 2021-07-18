Керманич жіночої команди "гірників" Роман Заєв висловився після перемоги своїх підопічних над Єдністю (16:0) у першому в своїй історії товариському матчі.

"Готуємося до сезону, а щоб зробити це добре, маємо зігратися. Однак слід розуміти, що дівчата тільки зібралися. Підшукували таких суперників, з якими можна показати ті напрацювання, що намагаємося закласти на прийдешній чемпіонат, за всієї поваги до опонентів.

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Великий результат, можливо, викликає подив, проте хочу відзначити, що ми серйозно підходили до матчу. Функціональна готовність наших гравчинь була вищою, що і визначило результат. Можливо, і не думав, що закінчимо з таким двозначним числом, однак розраховував, що домінуватимемо й виправдаємо сподівання. Команда домінувала, хоч і були недоліки, особливо в завершальній стадії, але ми тільки на початку шляху. Гадаю, ми маємо час, аби поліпшити деякі моменти.

Не буду лукавити, дівчата, які зібрані в Шахтарі, раніше проходили через мої тренерські руки. Вони знають вимоги і наші максимальні завдання, тому з ними легко працювати. Гравчині все швидко схоплюють і об'єднують свої зусилля", – цитує Заєва сайт "гірників".

До слова, донеччани цього сезону дебютують в Першій жіночій лізі України. У стартовому турі Шахтар зіграє проти Багіри з Кропивницького, базова дата – 15 серпня.

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