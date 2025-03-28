– Треба продовжувати грати в Кривому Розі – я впевнений, що це правильно. Всі мають розуміти, що в країні війна. Ми маємо витримати, просто пройти цей шлях.

Кривбас – Лівий Берег: кияни пропонували інший варіант місця проведення матчу УПЛ – відома реакція господарів

– Легіонери можуть же…

– Вони не просто можуть, вони іноді так і роблять. Але ті, хто приїхав після початку війни, зобов’язаннями контакту повністю захищаються клубом. Тому якщо він не захоче – є контракт, ти його підписав, уже приїхавши сюди, знав, куди їдеш. Тому вибачай, друже – працюй.

– Зараз і легіонери трохи змінилися. У Кривбасі, наприклад – Вернидуб сам каже – 8 чи 9 африканців у них, і всі більш-менш розуміють, про що йдеться. У вас бразильці.

– У нас бразильці і один камерунець, був чорногорець теж, поїхав, грузин взагалі боєць. Нормально, у нас як би з цим… От коли почалася війна, у нас був вірменин та з Естонії 2 легіонери – вони поїхали, бо було правило ФІФА тоді.

Рівне, звичайно, не Кривий Ріг у цьому плані – і по прильотах, і взагалі по ситуації, по тривогах. Мені здається, у нас жоден матч не був саме під час гри зупинений. В перерві, здається, була зупинка з Динамо один раз, і було до гри. Звичайно вона може бути, ми до цього готові. Але треба грати, треба просто цей шлях пройти. Нам треба всім ставати краще.

Є дискусія стосовно того, щоб зменшити УПЛ до 12 клубів – ну це взагалі треба викинути, як дурну просто ідею. Ця ідея взагалі нам не підходить, – сказав Надєїн в інтерв'ю YouTube-каналу Пряма червона.

Варто відзначити, що домашні матчі Кривбаса з Шахтарем та Лівим Берегом було недограно та перенесено через тривалу повітряну тривогу.

Шахтар розписав бойову нічию з Кривбасом і майже "коронував" Динамо – відставання від Ярмоленка і Ко сягнуло 10 очок