Динамо і Шахтар за підсумками фіналів у кваліфікаціях, відповідно, Ліги Європи і Ліги конференцій продовжать боротьбу в найслабшому єврокубковому турнірі. Донецький клуб це право вигризав у швейцарського Серветта і зумів довести свою перевагу за кілька хвилин до завершення додаткового часу. Кияни ж туди безвольно спустилися.

Динамо перемогло Маккабі Тель-Авів, але вилетіло з Ліги Європи – з Шапаренком стався курйозний момент

Динамо взагалі під час серпневої кампанії стало одним із лідерів у, користуючись гірськолижною термінологією, швидкісному спуску. Вільне падіння в іграх проти посереднього кіпрського Пафоса й у першому матчі з Маккабі Тель-Авів завершилося жорстким приземленням у Любліні. Ця сторінка в славетній історії клубу стане однією з найгірших. І, що найбільше пригнічує, просвіту в цій безпорадності серед усіх командних ланок не проглядається.

За коментарем після перемоги над Маккабі, яка на перспективи клубу не вплинула, Футбол 24 звернувся до найкращого бомбардира Кубка світу-1994 Олега Саленка.

– Пане Олеже, Динамо швидко забило Маккабі, певний час домінувало на полі, але по перерві більшість гравців просто зупинилися. З чим це може бути пов’язане?

– Це треба питати в тренерського штабу. Хочу сказати, що гравці Динамо зупинилися ще раніше. Не було свіжості, якогось видимого бажання будь-що відігратися. Помилки при передачах і під час прийому м’яча, яких припускалися навіть такі досвідчені гравці, як Ярмоленко чи Караваєв, свідчать про неготовність команди. Очевидно, на сьогоднішній день Ліга конференцій – це наш рівень. Подивимося, що там команда награє. Якщо найближчим часом висновків не зроблять, то й там годі чекати результату.

– Як правило, якщо команда неготова, то гравців або сильно навантажили фізично, або недовантажили.

– Але ж інші грають. Михавко, Волошин, Буяльський відбігали два тайми у високому темпі. Минулого разу я вам казав, що на зборах тренерський штаб награвав кілька складів. Останні ігри це підтвердили. Команда розбалансована, кістяка, як такого, немає.

"Вночі був один із найсильніших обстрілів України": Шовковський розповів, чого Динамо не вистачило, щоб вийти у ЛЄ

– Було помітно, що гравці нервують. Шовковський говорить про вплив на психіку обстрілів Києва напередодні, але ж навіть у таких складних умовах не можна помилятися, коли ловиш м’яч руками чи віддаєш неточно передачу на середню відстань. Я про Нещерета.

– Воротар у певних моментах діяв невпевнено і, ймовірно, він надто сильно боявся помилитися. Проте в ключових моментах він команду виручив. Якби не його удача, то Динамо цей матч би не виграло. Те, як грали центральні захисники, взагалі важко пояснити. У чому, наприклад, винен Нещерет, коли Михавко необачною передачею виводить на його ворота нападника суперників?

– Михавку, мабуть, ще не вистачає досвіду, хоча вже отримав виклик до національної збірної.

– Це – школа. На подібних помилках треба вчитися в дитинстві. Втім, під пресингом від таких похибок ніхто не застрахований. Згадайте мій гол Бенфіці, коли Динамо перемогло португальців. Захисник також віддавав голкіперу, я відчув момент і забив.

– Як на мене, характерним для нинішнього Динамо став епізод із виходом на заміну Шапаренка. Людина виходить на поле з браслетом і ще й арбітра не хоче слухати – біжить повз нього грати. Добре, що хоч шпори не надів.

– Тут питання не тільки до Шапаренка. Він, звісно, має знати правила, що арбітр прискіпливо оглядатиме твій зовнішній вигляд, бутси. У команді, очевидно, на цьому увагу не загострювали, а в чемпіонаті України судді на це закривають очі. Якби у нас подібного не дозволяли, то Шапаренко й подумати б не зміг виходити на поле з браслетом у єврокубках.

– Може, то дуже дорога для нього річ?

– Затейпувати можна. Так і роблять. Але ж якщо в правилах заборонено виходити на поле зі сережками чи браслетами, то не Шапаренку їх змінювати. Це звичайна дурість.

"Елітні шл*хи остаточно висмоктали всю енергію і мізки": Заховайло пояснив виліт Динамо з Ліги Європи

– Виходячи з того, наскільки команда зараз розбалансована, чого варто очікувати від Динамо в Лізі конференцій?

– Нічого чекати не треба. Настав якраз слушний час все кардинально змінити. Ванат пішов, Ярмоленко завершує. Буяльського треба відпускати. Треба перетрусити команду, додати свіжої крові. Звичайно, зараз війна і важко запрошувати кваліфікованих та відносно недорогих футболістів. Але ж працює клубна структура, на підході, повірте мені, гравці є. І якщо тренерський штаб до цього самотужки не дійшов, то треба його прибирати й запрошувати нових людей. Керівництву клубу, Ігорю Суркісу, час прийняти такий результат і з ним ухвалити відповідне рішення.

– Шовковський, на вашу думку, себе в Динамо вичерпав?

– Не стільки вичерпав, скільки не виконав поставлене завдання. Команда боролася за вихід у Лігу чемпіонів, суперники були цілком прохідні, а на виході маємо Лігу конференцій. Новий тренер привнесе не тільки своє бачення гри. При ньому ці ж футболісти одразу виглядатимуть по-іншому. Буде емоційний сплеск, кожен захоче себе проявити, здобути місце в основному складі. На фоні цього створити новий кістяк, навколо якого можна формувати боєздатну команду. У поточному сезоні награти футболістів, щоб наступного вже боротися за місце в Лізі чемпіонів. По-іншому у футболі ніяк.

Динамо зіграє з Фіорентиною та Крістал Пелас на загальному етапі ЛК – складний жереб киян

– У Динамо взагалі довго ухвалюють рішення. Ось Фенербахче – поступився за крок від основного раунду Ліги чемпіонів, і все – Моурінью вказали на двері. У нас, здається, над цим і не думають, адже лише днями ще одного помічника Шовковському надали.

– Критика через незадовільні результати не минає й керівників клубу. Гадаю, їм самим не дуже, м’яко кажучи, до вподоби те, як команда виглядає на полі і в пресі. Команда розбалансована, у футболістів відсутній блиск в очах, на полі немає лідерів.

– Шахтар також не вразив у грі зі Серветтом. Подібні команди "гірники" майже не помічали.

– Завдання у них стояло інше. Треба було хоч і мінімально, а перемогти. Те, що команда ще не в оптимальному стані, ми бачимо по чемпіонату України. У нас рівень помітно впав, а Шахтар і за таких обставин зумів вже втратити очки. Зате команда Турана досягла головного – потрапила в основний етап Ліги конференцій. А далі побачимо. Новий тренер прийшов робити нову сильну команду.

Шахтар прорвався у Лігу конференцій, дотиснувши Серветт в овертаймі – Еліас попри травму приніс вольову перемогу