"Будемо грати далі. Для молодих футболістів такі матчі – безцінний досвід. Треба налаштовуватися і на Німеччину, і на Швейцарію. Все може бути, це футбол. Хоча виконання стратегічного завдання, залишитися в дивізіоні А, збірна України, думаю, виконає.

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Якщо у листопаді всі будуть здорові – ми будемо сильнішими. Важливо, що з'явилася заміна нашим провідним виконавцям і в обороні, і в півзахисті. Ситуація дозволила нам побачити на такому рівні Бущана, Забарного, Зубкова. У матчі з іспанцями в середині поля непогано виглядав Шапаренко.

Хочу побажати Циганкову, щоб після всіх своїх травм він швидше набрав форму. Потенціал у Віктора дуже великий. Такий м'яч, забитий півзахисником в ворота іспанців, простий футболіст не заб'є. Загалом, я з оптимізмом чекаю на два останні поєдинки збірної України у груповому раунді Ліги націй", – сказав Маркевич у коментарі офіційному сайту УАФ.

Нагадаємо, Україна після 4-х турів посідає у турнірній таблиці групи А4 Ліги націй третю сходинку, набравши однакову кількість очок з німцями. Лідирує у квартеті Іспанія, замикають четвірку швейцарці.

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