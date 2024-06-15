Нападник збірної України Роман Яремчук вже знає, що треба робити, аби досягнути успіху на міжнародному турнірі.

"У нас зараз справді дуже сильна команда, але не хочеться розкидуватися великими словами перед таким турніром як Євро-2024, адже сюди приїжджають найкращі команди Європи.

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Нам треба сфокусуватися на турнірі, менше говорити, адже останнє Євро було для нас уроком. Перший матч – найважливіший, якщо добре себе показати – можна отримати впевненість у собі та рухатися далі. Зараз збірна України укомплектована повністю – фізично, емоційно, тактично", – поділився Яремчук на YouTube-каналі Трендець.

Додамо, що збірна України потрапила до групи E на Євро-2024. Першим суперником "синьо-жовтих" стане Румунія (17 червня, початок о 16:00), після чого Україна зіграє зі Словаччиною (21 червня, початок о 16:00) та Бельгією (26 червня, початок о 19:00).

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