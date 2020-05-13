"Треба мати залізні яйця, або взагалі їх не мати": Воронін – про знамениту панєнку Мілевського на ЧС-2006

Колишній нападник збірної України Андрій Воронін пригадав знамениту серію пенальті зі Швейцарією на ЧС-2006.

Нагадаємо, підопічні Олега Блохіна на тому Мундіалі дійшли до чвертьфіналу. В 1/8 Україна в серії пенальті вибила Швейцарію – Шевченко не реалізував свій удар, але вдалі спроби Мілевського, Реброва та Гусєва вивели нашу збірну до наступної стадії. Андрій Воронін в тому матчі вийшов у старті, але в екстра-таймі його замінив Мілевський, який реалізував пенальті холоднокровним ударом панєнкою.

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"Пам'ятаю той момент, коли я сам до тебе в душовій підійшов. Привітав і сказав, що майстер, звичайно. Так виконати. Тим більше, ти тільки приїхав – перший день у збірній. Особливо в такій грі. Це треба мати залізні яйця. Або взагалі їх не мати.

Але я тобі тоді сказав. Не пам'ятаю, як точно. Але якби ти не забив, і команда програла, то тебе б розірвали", – розповів Воронін в ефірі Youtube-каналу Миля.

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