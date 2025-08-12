"Треба дуже відчутно посилюватися": Шовковський назвав головну причину поразки від Пафоса
Головний тренер Динамо Олександр Шовковський прокоментував поразку своєї команди від Пафоса в кваліфікації ЛЧ (0:2).
– Чи здивував вас чимось Пафос у сьогоднішній грі?
– Мене більше здивувала наша гра.
– Яку ланку в Динамо ви зараз вважаєте найслабшою?
– Нам можна підсилювати будь-яку ланку. Якщо ми говоримо про команду, то потрібно брати до уваги те, що вона складається з гравців нашої академії та з українських виконавців. Щоб грати на найвищому рівні, треба дуже відчутно посилюватися. Тому що ми поступаємося як індивідуально, так і в командних діях. І це сьогодні було видно.
– Яка ситуація з Денисом Поповим? Як він почувається?
– Його турбує литковий м’яз, він відчув проблему та попросив заміну. Він нам про це повідомив, і ми вже були готові до того, що у нього може виникнути проблема, – цитує Шовковського офіційний сайт Динамо.
