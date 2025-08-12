Головний тренер Динамо Олександр Шовковський прокоментував поразку своєї команди від Пафоса в кваліфікації ЛЧ (0:2).

– Чи здивував вас чимось Пафос у сьогоднішній грі?

– Мене більше здивувала наша гра.

Пафос – Динамо – 2:0 – відео голів та огляд матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів

– Яку ланку в Динамо ви зараз вважаєте найслабшою?

– Нам можна підсилювати будь-яку ланку. Якщо ми говоримо про команду, то потрібно брати до уваги те, що вона складається з гравців нашої академії та з українських виконавців. Щоб грати на найвищому рівні, треба дуже відчутно посилюватися. Тому що ми поступаємося як індивідуально, так і в командних діях. І це сьогодні було видно.

– Яка ситуація з Денисом Поповим? Як він почувається?

– Його турбує литковий м’яз, він відчув проблему та попросив заміну. Він нам про це повідомив, і ми вже були готові до того, що у нього може виникнути проблема, – цитує Шовковського офіційний сайт Динамо.

Динамо вилетіло з Ліги чемпіонів, програвши другий матч з Пафосом – кияни продовжать у кваліфікації ЛЄ