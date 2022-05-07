"Завжди раді повернутися до збірної. Знаємо, що попереду дуже важливе завдання, починаємо готуватися до цього. Часом вже думаємо про ці матчі відбору. Зараз ще будуть контрольні ігри й ми в них намагатимемося зробити те, що плануємо на Шотландію.

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Вважаю, що ми в хорошій фізичній формі. Але треба багато працювати на зборах, бо Шотландія за гру пробігає дуже багато кілометрів. Буде силовий футбол.

У мене вся рідня в Києві, кожного дня спілкуємося. Перше питання завжди: "Чи тихо у вас?" Хочу, щоб ця війна якомога швидше закінчилася. Завжди намагаєшся про це думати, але на тренуваннях треба зосереджуватися та думати про 1 червня", – резюмував Сирота в коментарі УАФ.

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