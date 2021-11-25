"У нас була складна група, і матч з Інтером також був непростим. Але ми боротимемося до кінця: у нас залишається одна гра, яка вже нічого не вирішує.

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Ми всі засмучені, могли виступити краще, але зараз потрібно налаштуватися на чемпіонат. Інтер дуже пресингував, нам не вдавалося показувати ті речі, які відпрацьовували на тренуваннях. Потрібно додавати та налаштовуватися на чемпіонат", – сказав Тете у коментарі SportArena.

Нагадаємо, Шахтар після поразки Інтеру втратив всі шанси на єврокубкову весну. У чемпіонаті України "гірники" йдуть другими, поступаючись Динамо лише гіршою різницею забитих м'ячів.

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