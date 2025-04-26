Георгій Єрмаков, голкіпер Олександрії, поспілкувався з "Футбол 24" після перемоги над Інгульцем (1:0) у 26 турі УПЛ.

– Проти Інгульця ви зберегли свої ворота "сухими". Які моменти були найскладнішими під час гри, і що допомогло вам залишатися зосередженим до фінального свистка?

– Перша частина першого тайму була непростою для нас у захисному плані. Інгулець створював тиск, і в окремих епізодах потрібно було максимально сконцентруватися. Те, що допомогло втримати "нуль" – це розуміння нашої спільної мети, як команди, та самовіддана праця кожного в кожному моменті на полі.

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– Стартовий склад виглядав нетрадиційно. Це було рішення задля надання ігрової практики певним гравцям, чи частина тактичного експерименту?

– Не тактичний експеримент, а можливість отримати ігрову практику для хлопців, які менше грали.

– Інгулець створив кілька небезпечних моментів. Як ви оцінюєте дії захисної лінії та вашу взаємодію з нею протягом матчу?

– Незважаючи на їхнє місце в таблиці, Інгулець намагається грати в якісний, змістовний футбол. З ними складно будь-якому супернику. У звітному матчі вони також мали свої моменти, і треба чесно визнати: з нашого боку були позиційні помилки. Водночас оборонна лінія працювала злагоджено, і завдяки комунікації ми зберегли потрібний результат.

– Команда гарантувала собі участь у єврокубках. Наскільки це досягнення вплинуло на вашу мотивацію та психологічний стан перед грою?

– Ми завжди виходимо на поле з бажанням перемагати, незалежно від турнірних обставин. Перед матчем ми були повністю сфокусовані на конкретному супернику, і саме це дозволяє нам демонструвати стабільний результат.

– Цією перемогою команда також забезпечила собі медалі чемпіонату. Які емоції переважають після такого досягнення?

– Як і раніше, ми зберігаємо фокус на кожній наступній грі. Це важливе досягнення для клубу, але попереду ще є матчі, й наше завдання – продовжувати в тому ж дусі.

– Цього сезону команда демонструє стабільну гру в обороні. Які аспекти тренувального процесу сприяють такій надійності в захисті?

– У нас кожен гравець розуміє свою роль у захисті – незалежно від позиції на полі. Ми багато працюємо над взаємодією, комунікацією, і це дає результат. Вся команда включена в оборонну роботу, і саме цей командний підхід – головна причина нашої надійності.

– Олександрія не програла жодного матчу цього сезону на власному стадіоні. У чому, на вашу думку, секрет такої стабільності?

– Наші вболівальники, ультрас, атмосфера на стадіоні.

– Наостанок: команда хоче утримати друге місце, чи боротиметься за "золото"?

– Наша ціль – перемога в кожному матчі. Ми фокусуємось виключно на своїй грі, не заглядаючи надто далеко вперед, і робимо все від себе залежне, щоб досягти максимуму.

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