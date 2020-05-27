"Треба бути реалістами – Баварія стане чемпіоном": Джан не вірить у перспективи Борусії Д у чемпіонських перегонах

Півзахисник дортмундської Борусії Емре Джан прокоментував результат матчу 28-го туру німецької Бундесліги проти Баварії (0:1).

"Ми добре грали. Обидві команди могли здобути перемогу, але ми не використали свої можливості. Не змогли завершити перспективні атаки і, на жаль, програли.

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Потрібно бути реалістами – Баварія стане чемпіоном, якщо нічого не станеться. Ми повинні йти своєю дорогою і вигравати матчі, що залишилися", – цитує Джана Sky Germany.

Нагадаємо, напередодні Баварія на виїзді мінімально переграла Борусію Д і закріпилась на вершині турнірної таблиці Бундесліги – "джмелі" відстають від мюнхенців вже на 7 очок.

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