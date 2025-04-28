"Треба бути дурнем, щоб впустити титул": Динамо крутить педалі на місці, Пушіч має залишитись, слова екс-жони СаШо
"Футбол 24" зібрав реакцію експертів та вболівальників на матч 26 туру УПЛ Шахтар – Динамо (2:2).
Перемога Шахтаря привнесла б у чинний сезон одразу кілька яскравих штрихів. По-перше, вона переривала розкішну безпрограшну серію Динамо – кияни ледь не остання команда Європи, яка ще не поступалася у своїй лізі. По-друге, дозволяла "гірникам" стверджувати, що "чемпіон – несправжній". По-третє, скорочувала відставання донеччан від Олександрії до чотирьох очок, від Динамо – до семи. Яка-не-яка інтрига на завершальні чотири тури.
Але підопічні Пушіча не втримали перевагу у два м'ячі...
Порятунок Динамо у доданий час у відеоогляді матчу з Шахтарем – 2:2
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Співведучий "ТаТоТаке" Михайло Смоловий зневірився у Динамо при рахунку 0:2, але потім...
Коментатор Setanta Sports Ігор Бойко – про свято, яке пройшло повз Пушіча.
Блогер Футбол 24 Сергій Тищенко вважає нічию справедливим результатом. І вкотре розчарований Михавком.
Експерт із тактики Alex Gramm розчарований рівнем обох суперників.
Далеко не найкращі висновки і у В'ячеслава Заховайла, експерта, агента і менеджера.
А ось Ольга Любушкіна, журналістка Футбол 24, Класичним цілком задоволена.
Власта Шовковська, перша дружина головного тренера Динамо, теж не стояла осторонь.
Легенда спортивного телеетеру Руслан Свірін вражений камбеком Динамо і закликає столичну команду не відкладати дострокове здобуття титулу.
Vox populi.
Динамо врятувало нічию з Шахтарем, відігравшись з 0:2 – "гірники" зірвали чемпіонський парад, але провалили другий тайм