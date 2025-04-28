Перемога Шахтаря привнесла б у чинний сезон одразу кілька яскравих штрихів. По-перше, вона переривала розкішну безпрограшну серію Динамо – кияни ледь не остання команда Європи, яка ще не поступалася у своїй лізі. По-друге, дозволяла "гірникам" стверджувати, що "чемпіон – несправжній". По-третє, скорочувала відставання донеччан від Олександрії до чотирьох очок, від Динамо – до семи. Яка-не-яка інтрига на завершальні чотири тури.

Але підопічні Пушіча не втримали перевагу у два м'ячі...

Порятунок Динамо у доданий час у відеоогляді матчу з Шахтарем – 2:2

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Співведучий "ТаТоТаке" Михайло Смоловий зневірився у Динамо при рахунку 0:2, але потім...

Коментатор Setanta Sports Ігор Бойко – про свято, яке пройшло повз Пушіча.

Блогер Футбол 24 Сергій Тищенко вважає нічию справедливим результатом. І вкотре розчарований Михавком.

Експерт із тактики Alex Gramm розчарований рівнем обох суперників.

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Легенда спортивного телеетеру Руслан Свірін вражений камбеком Динамо і закликає столичну команду не відкладати дострокове здобуття титулу.

Vox populi.

Динамо врятувало нічию з Шахтарем, відігравшись з 0:2 – "гірники" зірвали чемпіонський парад, але провалили другий тайм