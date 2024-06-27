"Немає емоцій, лише розчарування може бути. Неприємно з чотирма очками не виходити далі. Немає чого сказати, треба було все вирішувати у перших двох матчах і не думати, що це третій.

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Хочу подякувати дуже сильним людям, які насамперед захищають нашу країну, підтримують її. Ми всі працюємо на одну важливу перемогу, яка буде скоро.

Гадаю, що відсутність моментів у Бельгії – заслуга всієї команди. Бачив самовіддачу, яка потрібна на цьому рівні, але цього замало. Треба бути гострішими в атаці.

Саме я не стежив за матчем Словаччина – Румунія (1:1), лише після свистка почув результат. Чи мав сумніви, що там буде нічия? Так, це футбол, таке може статися, але я не знав результат", – цитує Забарного Суспільне Спорт.

Нагадаємо, зігравши внічию з Бельгією (0:0), команда Сергія Реброва посіла четверте місце у групі і не змогла пробитися в плей-офф Євро-2024.

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