"Треба було в пику дати": український коментатор у прямому ефірі схвалив наїзд капітана Маліновського на зірку Росії
Коментатор MEGOGO Віталій Кравченко влаштував своє шоу на трансляції матчу чемпіонату Франції між Марселем та Монако.
На 79-й хвилині Валентен Ронж'є сфолив, а потім штовхнув у груди Олександра Головіна. Кравченко емоційно привітав такі дії капітана Руслана Маліновського проти хавбека Монако і збірної Росії.
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"Я вважаю, що Валентен Ронж'є все правильно зробив. Мало навіть. Треба було в пику дати. Та й того було б мало. Сподіваюся, Жеремі Піньяр зараз скаже – відправляйся на болото, чувак. І більше не вилазь звідти", – видав Кравченко у прямому ефірі.
Нагадаємо, Руслан Маліновський вийшов у основі і відіграв за Марсель 85 хвилин. Поєдинок завершився нічиєю 1:1.
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