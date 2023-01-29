Коментатор MEGOGO Віталій Кравченко влаштував своє шоу на трансляції матчу чемпіонату Франції між Марселем та Монако.

На 79-й хвилині Валентен Ронж'є сфолив, а потім штовхнув у груди Олександра Головіна. Кравченко емоційно привітав такі дії капітана Руслана Маліновського проти хавбека Монако і збірної Росії.

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"Я вважаю, що Валентен Ронж'є все правильно зробив. Мало навіть. Треба було в пику дати. Та й того було б мало. Сподіваюся, Жеремі Піньяр зараз скаже – відправляйся на болото, чувак. І більше не вилазь звідти", – видав Кравченко у прямому ефірі.

Нагадаємо, Руслан Маліновський вийшов у основі і відіграв за Марсель 85 хвилин. Поєдинок завершився нічиєю 1:1.

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