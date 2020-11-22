Тренер СК Дніпро-1 Андрій Ханас розповів, чому команда програла у принциповому матчі з Минаєм (2:3).

"Віддали багато емоцій в обох таймах, але ті емоції, що були в другому таймі, треба було спрямувати на футбольне поле, а не на суддів, критику, вболівальників чи інші фактори.

Гольова феєрія з трьома пенальті у відеоогляді матчу Минай – СК Дніпро-1 – 3:2

Але головне, що рахунок на табло не на нашу користь. У першому таймі була хороша гра: відкрили рахунок та мали можливість забити другий гол. Якби це сталося, суперник грав би зовсім по-іншому, чого ми й чекали.

Комунікація з Йовічевічем? Ми постійно тримали зв’язок з головним тренером та з Юрієм Беньо. Проводили відео конференції, теорію, постійно комунікували", – цитує Ханаса офіційний сайт СК Дніпро-1.

Зауважимо, Ігор Йовічевіч пропускав поєдинок через коронавірус. Його підопічні опустились на 11 сходинку через поразку від Миная, закарпатці йдуть десятими.

Минай втримав перемогу над СК Дніпро-1 у матчі з п'ятьма голами, трьома пенальті та вилученням